Lotta alla ludopatia, raccolta firme Udicon per contrastarla Domenica 09 settembre 2018 sarà presente un gazebo ad Apice

L’idea di Udicon nazionale per contrastare la ludopatia è avvallata dai responsabili delle sedi provinciale di Benevento, Angelo Parletta e di Apice Michele Mesisca.

In pratica l’associazione dei consumatori sembrerebbe sostenere il ministro Di Maio rispetto all’opportunità di scoraggiare la pubblicità al gioco d’azzardo dato che una nota banca di credito ha istituito il prelievo diretto in 15mila tabaccai, presso i quali è possibile per il consumatore prelevare fino a un massimo di 150 euro al giorno.

“Un’idea discutibile per fare business – ha sostenuto il presidente nazionale Udicon, Denis Nesci – visto che il prelievo per il momento è gratuito ma sarà applicata una commissione di due euro a partire dal 1 gennaio 2019. Ma il problema chiaramente non è questo: si dà così l’opportunità di prelevare a chi è malato di ludopatia e può utilizzare direttamente il denaro liquido nel gioco d’azzardo e nelle slot machines”.

“Ci proponiamo entro settembre – continua Nesci – di arrivare a toccare come obiettivo minimo le 10mila firme che saranno poi presentate al commissario Scura e al Ministro Di Maio.” La petizione potrà essere firmata anche ad Apice Domenica 09 settembre 2018 all’interno del mercato settimanale nei pressi della piazza; a seguire sarà presente anche in Città e a San Marco dei Cavoti; un iniziativa, dice il segretario organizzativo provinciale Mesisca Michele, che sicuramente non si fermerà solo a queste due date ma continuerà su tutto il territorio provinciale.