Territori ai margini: incontro tra amministrazioni Fortore Venerdì a San Bartolomeo in Galdo sindaci e non solo da Sannio, Molise e Puglia

Venerdì 21 settembre, alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di San Bartolomeo in Galdo, si terrà una riunione fra tutte le amministrazioni del Fortore Campano, Molisano e Pugliese. Un tavolo di confronto su tematiche sociali ed economiche che vedrà presenti oltre a San Bartolomeo in Galdo, anche le Amministrazioni di Foiano di Val Fortore, Baselice, Castelvetere di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore, Roseto di Val Fortore, Alberona, Volturara, Motta Montecorvino, San Marco la Catola, Celenza Val Fortore, Carlantino, Tufara e Gambatesa. Si tratta di Comuni caratterizzati da una medesima conformazione orografica del territorio e che sono stati protagonisti di elevati tassi di spopolamento dal dopo guerra ad oggi. Un territorio che suddiviso fra tre regioni e stato messo da queste sempre e completamente ai margini, e che pur rappresentando un’entità territoriale simile, le cui problematiche sono uniformemente distribuite, non presenta alcun dialogo interno fra i comuni che ne fanno parte.

L’assurdità di avere corse del trasporto pubblico regionale che non sono nè in grado di collegare i vari comuni del comprensorio, nè in grado semplicemente di attraversarlo in modo da collegare questa area ai capoluoghi delle rispettive province. Una viabilità provinciale la cui manutenzione è deputata a tre province diverse, un servizio di emergenza territoriale che non può intervenire a pochi chilometri di distanza perché andrebbe ad operare in un’altra regione, giovani che sono costretti a frequentare le scuole dei propri capoluogi perché impossibilitati a raggiungere le scuole superiori presenti nei comuni vicini, ma amministrativamente in regioni diverse, sono solo alcune delle problematiche che hanno contribuito all’arretratezza di questo territorio e che verranno affrontate in questo forum permanente delle Amministrazioni.