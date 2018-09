Ridimensionamento Pronto Soccorso: Valentino convoca sindaci Il primo cittadino di Sant'Agata de' Goti invita 23 sindaci ad una riunione per lunedì alle 18

Il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Carmine Valentino, ha invitato i sindaci del comprensorio caudino, vitulanese e telesino ad una riunione che si terrà lunedì 10 settembre presso l' Aula Consiliare di palazzo San Francesco alle ore 18. al centro dell'incontro la questione del ridimensionamento del pronto soccorso dell'ospedale De Liguori di Sant'Agata. L'invito è stato recapitato ai primi cittadini di Airola, Amorosi, Arpaia, Bucciano, Campoli, Castelvenere, Cautano, Dugenta Durazzano, Faicchio, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Puglianello, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese terme e Tocco Caudio.

Sindaci invitati, scrive il sindaco Carmine Valentino “per ringraziarti della condivisione di una battaglia, del tutto pacifica, intrapresa nell'esclusivo interesse delle comunità che amministriamo e rappresentiamo, a tutela del fondamentale diritto alla salute in un Sannio che non può e non deve accettare ulteriori spoliazioni di servizi essenziali”.

Valentino, che nel Sannio ricopre anche la carica di segretario provinciale del Partito Democratico, nel condannare la decisione di Regione e Rummo (ora san Pio con l'accorpamento del De Liguori), invita i colleghi sindaci interessati a partecipare all'incontro. “Ritengo opportuno – scrive ancora Valentino nella missiva inviata ai sindaci – che gli stessi (i provvedimenti ndr) siano oggetto di un esame approfondito e congiunto da parte di tutti i sindaci dei Comuni interessati, anche al fine di adottare i provvedimenti che, a seguito alle valutazioni svolte, si rendessero necessari a tutela dei nostri cittadini dell'intero Sannio”.

Insomma, lunedì sarà una giornata cruciale per l'intera vicenda. A Partire dalla mattina quando il consigliere regionale sannita del Pd, Erasmo Mortaruolo, incontrerà con il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Nel pomeriggio, invece, alle 16, il Comitato Pro Ospedale ha organizzato a Sant'Agata de' Goti una manifestazione di Protesta. Alle 18 la riunione dei sindaci convocata da Carmine Valentino.