Obelisco, dopo restauro californiano si cerca collocazione Riunione tra Provincia e Soprintendenza per cercare uno spazio per obelisco Egizio

Come annunciato al termine dell’incontro presso la Soprintendenza di Caserta tra il Soprintendente Salvatore Buonomo, il Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci ed il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, questa mattina funzionari della struttura ministeriale dei Beni Culturali sono venuti a Benevento per confrontarsi con i responsabili della Provincia circa la ricollocazione dell’Obelisco egizio del Tempio di Iside di ritorno dalla trasferta in California presso il Paul Getty Museum di Los Angeles.

I tecnici della Soprintendenza Archeologica, Simone Foresta e Mario Andolfi, hanno anche effettuato lunghi ed attenti sopralluoghi sia presso il Museo Arcos che presso il Museo del Sannio, entrambi di proprietà della Provincia, per discutere sulla collocazione più idonea dell’importante reperto, restaurato dai californiani ed esposto per una Mostra sull’Antico Egitto a Los Angeles. Ad accompagnare i tecnici anche i responsabili del Patrimonio e dei Musei dell’Ente Provincia, Michelantonio Panarese e Gabriella Gomma. Al termine della giornata di ispezioni sono stati presi accordi per la realizzazione della base d’appoggio del reperto che, dopo il restauro, pesa circa 25 quintali.