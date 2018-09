Scuole, mensa, trasporto scolastico e buoni libro Ecco l’organizzazione dei servizi scolastici comunali

L’Ufficio Istruzione del Comune di Benevento comunica l’organizzazione dei servizi scolastici dell'Ente.

Asilo Nido Comunale “Mario Zerella”

A partire da lunedì 10 settembre riaprirà l’Asilo Nido Comunale “Mario Zerella” in Via Fratelli Rosselli. Le prime due settimane di attività, saranno, come sempre, di adattamento per i bambini e le loro famiglie. Nella prima settimana, dal 10 al 14 settembre, l’orario di permanenza dei bambini varierà a seconda delle singole esigenze; l’orario di apertura andrà dalle 7,30 alle 12,30 e non è prevista la mensa. Nella seconda settimana, dal 17 al 21 settembre, l’orario didattico terminerà sempre alle 12,30, ma con l’introduzione della mensa. Dal 24 settembre l’Asilo osserverà l’orario completo: ore 7,30-17,30 dal lunedì al venerdì.

Asilo Nido di Ambito “Carlotta Nobile”

Per quanto riguarda l’Asilo Nido “Carlotta Nobile” di Via Firenze, si comunica che la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio è in corso di definizione. Si prevede l’attivazione del servizio entro una ventina di giorni.

Buoni Libro a.s. 2016-17

Dopo aver distribuito, nei giorni scorsi, i Buoni Libro, per le scuole medie e superiori, relativi all’anno scolastico 2017-18, è stata avviata la procedura di messa in pagamento di quelli relativi all’anno scolastico 2016-17. Appena pronti i mandati di pagamento ne sarà data notizia.

Sono altresì in preparazione gli atti per la presentazione delle domande per i Buoni Libro relativi all’anno scolastico 2018-19.

Mensa Scolastica a.s. 2018-19

Le iscrizioni al servizio sono già aperte sul sito www.comunebenevento.it e, da fine agosto, le iscrizioni al servizio mensa possono essere fatte on line, direttamente da casa. Il sistema di rilevazione informatica dei dati semplifica e certifica anche il controllo dei vari pagamenti e, utilizzando un invio sincronizzato di sms direttamente ai singoli interessati, comunica facilmente avvisi, scadenze ed eventuali dimenticanze.

Per registrarsi è necessario indicare il Codice Fiscale dell’adulto pagante ed essere in regola con i pagamenti dello scorso anno scolastico. In caso di dubbi o difficoltà di compilazione della domanda di iscrizione, i genitori degli alunni potranno rivolgersi all’Ufficio Istruzione.

L’avvio del servizio di ristorazione scolastica, per l’a.s. 2018-19 è previsto per il prossimo 1° ottobre. Una eventuale anticipata attivazione è, tuttavia, al vaglio degli Uffici Comunali e dei Dirigenti Scolastici.

Trasporto Scolastico a.s. 2018-19

Le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico sono state già effettuate in versione cartacea. Gli uffici hanno provveduto poi a caricare i dati sulla piattaforma informatica su cui, il prossimo anno, sarà possibile accedere direttamente, come per tutti gli altri servizi. Il servizio sarà attivo con l’apertura delle Scuole.