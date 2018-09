Rifiuti. Termovalorizzatore Acerra guasto: possibili disagi Madaro: "Possibili ulteriori disservizi nella raccolta dei rifiuti in città"

"Come preannunciato dalla società A2A, il termovalorizzatore di Acerra ha subito un nuovo fermo della linea 2 che è oggetto di manutenzione in questi giorni, con una durata presumibile del fermo di 10 giorni". A Comunicarlo è Donato Madaro, amministratore unico dell'Asia, l'azienda che a Benevento raccoglie e smaltisce i rifiuti. "Il fermo - spiega Madaro - della linea comporta la riduzione dei conferimenti degli impianti STIR provinciali al termovalorizzatore, con l’inevitabile conseguenza di rallentamenti e ritardi delle operazioni di scarico di questa Azienda presso lo STIR di Tufino, che, come tutti gli altri STIR funzionanti in Campania, già è al limite delle sue possibilità ricettive a causa dell’incremento di conferimenti dovuti all’incendio dello STIR di Casalduni.

Ancora una volta siamo costretti a comunicare alla cittadinanza possibili ulteriori disservizi nella raccolta dei rifiuti in città per causa assolutamente estranee alla volontà dell’Azienda, rinnovando l’invito a voler ridurre la produzione dei rifiuti ed a trattenere il più possibile i rifiuti non putrescibili".