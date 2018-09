Agenti aggrediti da detenuto: interrogazione al ministro L'iniziativa di Crielli (Fratelli d'Italia, Questore della Camera dei deputati, oggi a Benevento

“Nel carcere di Benevento un detenuto ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria, costringendo questi ultimi alle cure in ospedale. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull’ennesimo episodio di violenza all’interno delle carceri italiane contro gli agenti”: lo annuncia Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e responsabile Giustizia di Fratelli di Italia.

“Nella mia interrogazione chiederò al Guardasigilli di inviare per un’ispezione il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone per sincerarsi di persona che non c’è alcun intento strumentale nelle mie denunce ma solo la richiesta al Governo di affrontare con decisione un’emergenza nazionale” - osserva Cirielli

"Il ministro Bonafede raccolga la mia sollecitazione nella speranza che non ci faccia rimpiangere l’ex Guardasigilli Andrea Orlando. Ad oggi dobbiamo constatare che solo non c’è nessun cambiamento nonostante il nome che la maggioranza ha affibbiato con faciloneria al Governo ma addirittura le cose sembrano precipitare verso lo sfascio dopo 100 giorni di immobilismo” - conclude il Questore Cirielli