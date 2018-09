A Pietrelcina Summer School Cives sul tema: Comunità in azione Il 14 e 15 settembre ispirato dal discorso del Papa in visita nel Sannio

Il 14 e 15 settembre si terrà a Pietrelcina la quarta edizione della Summer School CIVES. Il tema scelto è: “COMUNITA’ IN AZIONE. Ri-conoscere le vocazioni dei territori del Sud”. Esso trae ispirazione dal discorso tenuto da Papa Francesco a Pietrelcina lo scorso 17 marzo, in occasione della sua visita al paese natale di Padre Pio.

Attraverso la Summer School CIVES, promossa dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Benevento e dal Comune di Pietrelcina, si intende porre all’attenzione questioni rilevanti per immaginare uno sviluppo umano integrale del Mezzogiorno d’Italia, a partire dalla conoscenza delle buone pratiche che sono diffuse in tanti luoghi di questa parte del Paese.

Nello specifico, si rifletterà sulle aree interne del Sud, a rischio di spopolamento e di abbondano soprattutto da parte dei giovani. Ma anche comunità e territori minori dotati di risorse che, se valorizzate attraverso una progettualità ben orientata, ne potrebbero determinare la rinascita.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. E’ possibile iscriversi inviando una mail con le proprie generalità agli indirizzi: socialelavoro@diocesidibenevento.it; info@comune.pietrelcina.bn.it

Di seguito il programma:

Venerdì 14 settembre

Ore 16.00; Saluta Domenico Masone Sindaco di Pietrelcina

Introducono: Sen. Edoardo Patriarca Presidente Istituto Italiano della Donazione; Dott. Ettore Rossi Direttore Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro - Arcidiocesi di Benevento

Quali strategie per lo sviluppo dei territori minori

Intervengono: S.E. Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento; Dott. Federico Fubini Vice Direttore Corriere della Sera; Dott. Giovanni Teneggi Responsabile Confcooperative Nazionale per la cooperazione di comunità; Dott. Franco Arminio Scrittore e Paesologo.



Sabato 15 settembre

Ore 9.30 Esperienze generative di comunità

Intervengono: Prof. Paolo Rizzi Direttore del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza e Coordinatore Scientifico di CIVES; Dott. Giuseppe Savino fondatore dell’hub rurale Vazapp; Borgotufi: Dott. Lino Gentile Sindaco di Castel Del Giudice (Isernia); Cooperativa di comunità ICare (Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti); Don Giuseppe Campagnuolo Vice Presidente Coop. ICare - Dott. Marco Lavorgna laboratorio dolcemente pasticceria di comunità.

Falanghinashire: Dott.ssa Filomena Prete Presidente Circolo Acli di Guardia Sanframondi – Dott. ssa Rossella Plenzick coordinatrice gruppo folk - Dott.ssa Alecia Caine commercialista in USA.

Sabato 15 settembre: Ore 15.00 Con il territorio nel cuore

Intervengono: Arch. Massimiliano Monetti Presidente di Confcooperative Abruzzo; Ing. Pasquale Narciso Presidente GAL Alto Tammaro "Terre dei tratturi"; Dott. Antonio Diana Presidente Fondazione Mario Diana Onlus; Suor Alessandra Smerilli docente di Economia all’Università Lumsa di Roma e alla Pontificia Facoltà Auxilium; Dott. Pasquale Orlando Coordinatore di “Risorsa Mezzogiorno”; Dott. Antonio Affinita Presidente e Amministratore Delegato di SAPA Group.

Concludono: Sen. Andrea Cioffi Sottosegretario allo Sviluppo Economico e l'Ing. Giorgio De Rita Segretario Generale CENSIS.