Passiata di San Diodoro, ecco i vincitori Vittoria per Amatori Podismo Benevento

Si è disputa ieri pomeriggio la 45° edizione della Passiata di San Diodoro, la storica e dura gara podistica di 12,8 km che da tanti anni si svolge nel comune di San Marco dei Cavoti.

All’edizione 2018 hanno partecipato 314 runners e passiatori, che si sono fronteggiati sulle alture del percorso e sulla nota salita di “Sole bianco” con una pendenza del 15%. A bissare il successo del 2017 sono stati gli atleti Dell’Amatori Podismo Benevento sia in campo maschile che femminile. Antonello Sateriale ha vinto per la seconda volta consecutiva con il tempo di 47.30 media 3.43/km, mentre in campo femminile si è imposta per la prima volta la beneventana Ilenia Nicchiniello con il crono di 56.45.