"AcqVVeFuoco", galleria d'arte al comando Vvf di Benevento L'iniziativa del Liceo Artistico di Benevento

Con il progetto "AcqVVeFuoco”, grazie al contributo del il Liceo Artistico di Benevento, il comando provinciale dei pompieri di contrada Capodimonte diventa galleria d'arte per i giovani artisti.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre vicino alla gente in ogni occasione e grande impegno viene profuso sia nell’attività di soccorso sia nella promozione della prevenzione. Il Comando di Benevento, da anni sta conducendo una campagna di sensibilizzazione verso la prevenzione incendi e la cultura della sicurezza sia nelle scuole, di ogni ordine e grado, sia negli ambiti sociali. Fra i vari progetti di Promozione della Cultura della sicurezza i vigili del fuoco di Benevento hanno proposto “acqVVeFuoco” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di II grado.

Nello scorso anno scolastico il progetto ha coinvolto, sperimentalmente e con successo, i ragazzi del terzo anno del Liceo Artistico e l’esperienza emozionante e carica di contenuti è stata espressa dagli allievi – artisti, grazie alla vena artistica che li contraddistingue, in alcuni lavori che saranno in mostra negli ambienti della sede centrale dei Vigili del Fuoco, in Contrada Capodimonte. L’inaugurazione della mostra permanente si svolgerà giovedì, 13 settembre alle ore 10.30 alla presenza del dirigente Michele di Tullio, del dirigente scolastico, Michele Ruscello, dei professori, degli allievi artisti dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale del Corpo.