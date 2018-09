Sicurezza manifestazioni pubbliche: corso a Benevento Formazione per la polizia locale

Ha preso il via a Benevento il corso promosso dalla Scuola di Polizia Locale della Regione Campania rivolto a Comandanti ed Ufficiali della Polizia Municipale in materia di “Polizia amministrativa: le misure di safety e security nelle manifestazioni pubbliche”, in attuazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio scorso. Il corso, che terminerà il prossimo 27 settembre, ha incontrato il favore di numerosi Comandi di Polizia Locale della Campania soprattutto in virtù dell’estrema delicatezza delle misure da adottare in relazione alle manifestazioni pubbliche alla luce di un contesto internazionale che presenta rischi potenziali elevati ma non facilmente identificabili.

Quella di Benevento è la prima Scuola Regionale di Polizia Locale ad aver avviato tra le proprie attività formative un corso mirato a sostenere gli operatori nel prevenire e fronteggiare situazioni critiche legate a possibili attacchi terroristici. Una amministrazione responsabile ha il dovere di mantenere alta l’attenzione rispetto ad accadimenti imprevedibili e di mettere in campo tutto quanto è necessario per assicurare serenità, legalità e sicurezza ai cittadini.

In considerazione del notevole interesse manifestato per la tematica, nei prossimi mesi saranno organizzate nuove edizioni del corso nelle altre province della Campania.