Il Conapo saluta il neo comandante dei vigili del fuoco Cavuoto: "Leale e fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli"

Il Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri all'architetto Maria Angelina D’Agostino, per il nuovo compito che è stata chiamata ad assolvere nel delicato e importantissimo incarico di Comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Benevento.

“Intendo assicurare da parte mia e del Conapo che rappresento, la più leale e fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli scevri da ogni pregiudiziale”, ha affermato Livio Cavuoto Segretario Provinciale Conapo. “

Il tema sicurezza è oggi molto sentito dai nostri concittadini, che si aspettano dagli uomini e le donne del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, prontezza e vicinanza nei momenti di maggiore difficoltà, questi sono gli obiettivi, a nostro avviso, che devono condividere Dirigenza e sindacati per innescare una spirale virtuosa oggi più che mai necessaria.

Siamo consapevoli – scrive ancora Cavuot - dei numerosi e grandi problemi che il Comando Provinciale Vvf di Benevento è chiamato ad affrontare, anche con organici non sempre adeguati, ma siamo anche convinti della necessità di realizzare un più alto e costante coordinamento e dialogo costruttivo. Con questo spirito – conclude il sindacalista - le rinnovo i migliori auguri di buon lavoro e le do il benvenuto presso il nostro Comando, nella speranza e nell’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni