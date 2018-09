Nomadi in città, Schipani chiede intervento forze dell'ordine I residenti nei pressi dello stadio chiedono ripristino della legalità

Il presidente del Comitato di Quartiere rione Libertà "Democrazia - Legalità - Libertà" e dell'Associazione IO X Benevento, Giuseppe Schipani, dopo la richiesta di alcuni cittadini, questa mattina ha informato il Comune di Benevento e la Polizia Municipale sulla presenza, nella zona dello stadio "Ciro Vigorito" di un campo nomadi in via Lungosabato don Emilio Matarazzo.

“Una situazione di reale invivibilità per chi non può nemmeno far giocare i propri figli sotto casa – denuncia Schipani -. I contenitori dell’immondizia sono pieni di avanzi di cibo e defecazioni, buttati ovunque capiti. Si vive un senso di precarietà globale e di abbandono. I residenti hanno paura.

Il Comitato di Quartiere "Democrazia - Legalità - Libertà" e l'Associazione IO X Benevento, chiedono al Comune di Benevento ed alle forze dell'ordine di intervenire al più presto”.