il saluto del presidente ricci al mondo scolastico

ll presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha rivolto i propri auguri agli Studenti, ai Dirigenti, ai Docenti, ai Collaboratori e a tutti gli Operatori del mondo della Scuola in occasione dell’avvio del nuovo Anno.

Ricci ha ricordato l’impegno suo personale e degli Uffici per garantire condizioni di un sereno lavoro in ambienti scolastici sicuri ed adeguati alle necessità.

Non si tratta solo di auspici, ha precisato Ricci, ma di un lavoro costante, andato avanti per mesi e che si è concretizzato con la disponibilità finanziaria pari a circa 60 milioni di Euro in due anni ottenuti da Ministero dell’Istruzione e Regione Campania per interventi di ristrutturazione ed adeguamento di numerosi Immobili delle Scuole secondarie Superiori del Sannio.

“In questi giorni – ha dichiarato Ricci - si stanno ponendo in essere tutte le iniziative per avviare i cantieri di lavori in tutto il territorio di questa Provincia. Intanto registriamo che i fondi acquisiti da questa Amministrazione alla Rocca dei Rettori siano tra i più alti, in termini assoluti e relativi, mai concessi ad una Provincia italiana per gli edifici scolastici e, peraltro, nel prossimo anno 2019 verranno concessi altri fondi per ulteriori opere a favore di altri Istituti scolastici.

Il risultato di una programmazione attenta ed importante si vedrà nei prossimi mesi allorchè i lavori cominceranno: sono dunque orgoglioso di poter consegnare al mondo della Scuola sannita un pacchetto di interventi di così rilevante ampiezza”.

