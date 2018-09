Verde nelle scuole, al via la sistemazione da parte del Comune Feleppa: "Difficoltà solo per smaltire gli sfalci dai cortili"

Il Consigliere Comunale con delega al Verde, Angelo Feleppa, rende noto che dallo scorso sabato 8 settembre "sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria del verde nelle scuole comunali. Ad oggi, complessivamente sono state completate otto strutture tra cui Istituto Pezzapiana, Cretarossa, Federico Torre di via sala e via Marmorale, Sant'Angelo a Sasso, Pacevecchia e San Modesto. Attualmente sono in corso lavori presso la Bosco Lucarelli e a seguire Silvio Pellico e San Vito. Il completamento di tutte le scuole - annuncia Feleppa - avverrà secondo il cronoprogramma stabilito e concordato con la struttura tecnica. Stante le difficoltà di smaltimento dei rifiuti in discarica, non è possibile recuperare, (ad horas), il materiale di risulta che rimane, inevitabilmente ancora adagiato a terra. Non appena L'Asia, con cui ci sono corso contatti per soluzioni alternative idonee, fornirà elementi utili, si procederà all'immediato recupero. Tali difficoltà, come già annunciato nei precedenti comunicati dal Dott. Madaro, dipendono esclusivamente dalla crisi conseguenti lo smaltimento dei rifiuti. Cercheremo, nel frattempo, di limitare al massimo i disagi, portando a termine il lavoro previsto per tutti gli istituti di proprietà dell'Ente”.