Scuola e struttura fatiscente, il grido d'allarme dei genitori FOTO | Lettera a sindaco e dirigente dell'Istituto comprensivo Moscati per il Plesso di via Veneto

Un gruppo di genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Moscati del Rione Ferrovia - Scuola dell'infanzia di via Vittorio Veneto – hanno inviato a sindaco e dirigente scolastico una lettera – esposto per denunciare la grave situazione in cui versa l’Istituto stesso, con contestuale richiesta di chiarimenti e di interventi “necessari a garantire la solidità della struttura e, di conseguenza, la tutela di chi occupa la stessa”.

Nel mirino dei genitori, preoccupati per l'incolumità dei bambini, l'edificio prospiciente la scuola dell'infanzia.

“La struttura – scrivono nella missiva inviata al primo cittadino e alla dirigenza del plesso – versa in uno stato di fatiscenza strutturale come testimoniano le foto” che sono state allegate alla denuncia di circa 70 genitori. “L'intera facciata è interessata da un evidente processo di corrosione dei ferri di armatura che hanno provocato lo sgretolamento del cemento armato delle parti in cemento armato. Il risultato di di tali effetti sulla struttura – rimarcano dal comitato di genitori – è la diminuzione della capacità portante dell'intero manufatto”. Per questi motivi i genitori con urgenza chiedono un immediato intervento degli Enti preposti per “il ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità rispetto al degrado e ai danni che si sono manifestati già da tempo”.