"Il Seminario non chiuderà anzi..." | VIDEO Don Donato D’Agostino: "Tornerà anche la messa della domenica"

“Il Seminario sicuramente non verrà chiuso. Continuerà ad essere un luogo di formazione a disposizione della provincia. Anzi, si implementerà come stiamo dimostrando con l'inaugurazione dell'anno scolastico del De La Salle”. Così don Donato D’Agostino, gestore dell’Istituto De La Salle e di tutto il complesso del Seminario arcivescovile.

“I corsi dei seminaristi continueranno. L'Istituto superiore di Scienze religiose è attivo. L'unica cosa è che i seminaristi alloggeranno presso la Casa del Clero. Questa l'unica novità”, ha annunciato don Donato prima della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico presso l'istituto De La Salle.

Il gestore del complesso ecclesiale ha poi anche annunciato: “da domenica tornerà la messa all'interno della cappella del Seminario. Don Leonardo Lepore sarà il sacerdote celebrante”.

Come si ricorderà, qualche settimana fa alcuni fedeli avevano lanciato l'allarme sulla possibile chiusura del Seminario a causa dell'esiguo numero di seminaristi e dei costi elevati per la gestione dell'immensa struttura. Per ora, dunque, torna la messa della domenica e i corsi proseguiranno.

GUARDA L'INTERVISTA CON L'ANNUNCIO

Al.Fa