VIDEO | L'Istituto De La Salle inaugura nuovo anno scolastico La dirigente Buonaguro: "Sarà un nuovo viaggio da fare insieme"

Inaugurato questa mattina il nuovo anno scolastico presso l'istituto paritario De LA Salle di Benevento, annesso al seminario Arcivescovile. A fare gli onori di casa la dirigente Maria Buonaguro con don Donato D’Agostino, gestore dell’Istituto e dello stesso Seminario. Presenti i vertici dlele forze dell'ordine e le autorità civili,. Tra queste il sindaco di Benevento ed ex lasalliano Clemente Mastella, Giorgio Varricchio, presidente del Consiglio d’Istituto.

La manifestazione di apertura ha visto anche la partecipazione dell’associazione Club Aerostatico Wind&Fire che ha fatto volare una vera mongolfiera dal campo di calcio della scuola ed ovviamente gli studenti di tutti i cicli dell’Istituto (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) con i docenti. Un simbolo, quello della mongolfiera, che ha voluto rappresentare un l’inizio del “nuovo viaggio” che il “De La Salle” intraprende per continuare la sua preziosa opera a servizio della formazione delle giovani generazioni.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato la dirigente – è restare al passo coi tempi e con i nuovi bisogni educativi. Oggi ci accingiamo a partire per un lungo viaggio”. Anche attraverso “l’avvio del liceo classico quadriennale, unico per ora in città” - ha spiegato la dirigente che poi ha lanciato il suo messaggio a docenti e alunni: “Dobbiamo crescere insieme ed essere una comunità”, poi le parole di Sant’Agostino: “Tu alza la vela, al vento ci pensa Dio”.