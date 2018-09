Progetto "E-Bike 0",la precisazione dell’assessore Delcogliano Avviato il procedimento per assegnare, con nuova gara, tutte le biciclette disponibili

In merito alle notizie apparse sui media relativamente al progetto “E-Bike 0” l’assessore alla Mobilità, Felicita Delcogliano, precisa quanto segue:

Con decreto della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, n. 50659 del 20/12/2012, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ammise il Comune di Benevento alla “sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero (E-Bike 0)”; con delibera di G.C. n. 47 del 30/04/2013 il Comune di Benevento ratificò il Piano Operativo di Dettaglio (POD) relativo al bando “E-Bike 0”, contenente le modalità con cui realizzare la sperimentazione; con nota prot. n. 53488 dell’01/07/2013 il MATTM comunicò al Comune di Benevento la conferma del cofinanziamento ministeriale di €. 36.000,00a valere sul POD trasmesso; con delibera di G.C. n. 94 del 12/07/2013 il Comune di Benevento prese atto dell’approvazione del POD da parte del MATTM, dando mandato al Settore Energia e Mobilità di impegnare, con apposita determinazione, la spesa di €. 36,000,00 per il cofinanziamento del progetto in oggetto, così come richiesto dal MATTM; con nota prot. 60218 del 25/07/2013 il Ministero notificò al Comune di Benevento il decreto direttoriale n. 40392 del 19/07/2013 con il quale era stato approvato il POD relativo alla sperimentazione di n. 30 prototipi di bicicletta a pedalata assistita; in data 18/06/2015 venne pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di n. 20 biciclette a pedalata assistita ai cittadini residenti nel territorio comunale e di n. 5 biciclette a pedalata assistita alle associazioni senza scopo di lucro; le restanti 5 biciclette restarono a disposizione dell’Amministrazione per l’utilizzo da parte di personale interno per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti tra le varie sedi degli uffici comunali; con determine dirigenziali n. 96/2015 e 97/2015 vennero approvate le graduatorie per l’assegnazione ad uso gratuito delle biciclette a pedalata assistita ai cittadini ed alle associazioni; in data 17/09/2015 vennero inviate all’albo pretorio del Comune per la pubblicazione le determine n. 96/2015, n. 97/2015 e le graduatorie provvisorie di assegnazione ad uso gratuito delle biciclette a pedalata assistita ai cittadini ed alle associazioni; in data 27/09/2015, previa stipula contratto di comodato, furono consegnate le biciclette a pedalata assistita ai relativi assegnatari; con nota prot. 9906/2016 il MATTM comunicò al Comune di Benevento che la sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita E-bike 0 era stata prorogata al 13 novembre 2017;

con determina dirigenziale n. 8/2017 venne approvato il Piano Operativo di Dettaglio (POD) aggiornato, avente scadenza 13 novembre 2017, successivamente trasmesso al MATTM tramite Pec; non essendo stata ulteriormente prorogata, da parte del MATTM, la continuazione della sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita E-Bike 0, l’Ufficio Mobilità con nota raccomandata prot. 95267 del 09/11/2017 comunicò agli assegnatari la scadenza del progetto con contestuale richiesta di riconsegna delle biciclette entro il termine del 30/11/2017; le biciclette furono puntualmente riconsegnate da tutti gli assegnatari nei termini stabiliti, previa redazione del verbale di riconsegna;

in data 06/12/2017 con nota raccomandata prot. 105096 l’Ufficio Mobilità inviò la rendicontazione finale del progetto al MATTM, chiedendo nel contempo il trasferimento del restante 50% del fondo assegnato, essendo l’Amministrazione comunale intenzionata a continuare nella sperimentazione seguendo le linee specificate nel POD approvato ed inviato, e specificando che era necessario trasferire tale saldo poichè il Comune non aveva i fondi sufficienti per continuare autonomamente la suddetta sperimentazione.

A tutt’oggi non si è avuta risposta, né nei bilanci successivi è stato possibile stanziare altre risorse per svolgere ulteriori attività.

Va altresì chiarito che il Comune presentò al Tribunale fallimentare di Benevento specifica istanza per recuperare la disponibilità della seconda rastrelliera, rimasta in possesso del curatore del fallimento AMTS nei locali del parcheggio di Porta Rufina. Il Tribunale fallimentare si pronunciò favorevolmente e il bene è ritornato in possesso del Comune di Benevento lo scorso mese di giugno.

Quale conseguenza di quanto precedentemente esposto è stato recentemente avviato il procedimento per assegnare, con nuova gara, tutte le biciclette disponibili.

Redazione Bn