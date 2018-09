Piano periferie. Il comune procede legalmente contro Governo Approvati progetti esecutivi messa in sicurezza fiume Calore. Assessori finanzieranno buoni pasto

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha proceduto stamani all’approvazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza degli argini del fiume Calore e dello svincolo di via Grimoaldo Re (il cui costo di realizzazione ammonta a circa 550mila euro) e all’approvazione del progetto esecutivo per l’arginatura e la bonifica idraulica del tratto urbano del fiume Calore (il cui costo di realizzazione ammonta a circa 930mila euro).

Entrambi gli interventi rientrano nell’ambito del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e, com’è noto, sono stati finanziati dal Governo con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

La Giunta comunale, sempre in relazione al cosiddetto “Piano Periferie”, ha dato mandato al Settore Legale dell’Ente affinché proceda legalmente nei confronti del Governo in relazione al taglio della dotazione finanziaria prevista nell’accordo sottoscritto lo scorso 18 dicembre 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Benevento.

La Giunta ha inoltre sollecitato il Settore Tecnico affinché si proceda in tempi rapidissimi alle verifiche di vulnerabilità sismica su tutte le scuole comunali e, contestualmente, ha altresì sollecitato il Settore Finanze affinché effettui una ricognizione contabile tesa al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento delle anzidette verifiche.

Gli assessori hanno infine deciso di devolvere parte della loro indennità di carica (circa complessivi 7.200,00 euro) per l’acquisto di 4.500 buoni pasto da distribuire alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 5.000,00 euro.