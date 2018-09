Debiti rifiuti, scontro tra Samte e Comune di Benevento Il dimissionario amministratore Solano risponde alle dichiarazioni di Palazzo Mosti

"In merito alla posizione debitoria del Comune di Benevento nei confronti di Samte apprendo, con stupore, che dopo una riunione fiume presso Palazzo Mosti sia emersa addirittura una posizione di credito nei confronti di Samte. Al riguardo senza incedere in suggestioni, essendo il tema di grande rilevanza ritengo doveroso fare qualche precisazione". Fabio Solano, amministratore unico della Samte risponde al Comune di Benevento che oggi aveva annunciato di non aver debiti con la società che smaltisce i rifiuti nel Sannio, anzi di vantare un credito. Solano non ci sta e replica: "il Comune di Benevento deve ancora versare alle Samte srl la somma di € 120.960,00 per i costi di conferimento del mese di dicembre 2017. Al riguardo il Comune con nota del Settore Avvocature a firma del Dirigente Avv. Vincenzo Catalano in data 03.07.2018 ha comunicato agli uffici della Samte che hanno provveduto con determina n. 270 del 03.07.2018 alla relativa liquidazione del mese di dicembre 2017. Difatti, si sostiene ancora nel documento dell’Avvocatura, il Comune stesso non aveva disponibilità sul capitolo specifico quando ha provveduto alla liquidazioni delle differenze 2017 (periodo gennaio - novembre 2017) con determina n. 63 del 01.02.2018".

la Samte poi spiega ancora: "Il Comune di Benevento deve versare alla Samte € 1.873.778,12 per maggiorazioni sulla tariffa periodi 2014, 2015, 2016 e 2017: la somma relativa al periodo sino al 31.12.2016 è gestita dall'Organismo di liquidazione (per la procedura di dissesto). Mi auguro che questi aspetti -precisa Solano - siano stati chiaramente riportati all'attenzione del Sindaco nella odierna riunione a Palazzo Mosti.

Allo stesso tempo e con il massimo rispetto nei confronti del Comune di Benevento evidenzio che le somme precise da versare alla Samte sia per la sorte capitale che per gli interessi moratori maturati nel tempo saranno stabiliti dalla competente Autorità Giudiziaria. Difatti, la Samte, come è ben noto, ha avviato attività di recupero dei suoi crediti con autonome azioni giudiziarie. Qualora il Comune abbia diritto a somme - come appare dalla riunione odierna - sarà ovviamente premura degli uffici della Samte riscontrare. La mia precisazione non vuole fare polemica. Invece voglio riportare in modo asettico dati e fatti: com'è ovvio, in caso di divergenze di opinioni al riguardo, sarà un Giudice a stabilire chi deve cosa a chi".