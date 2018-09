Sanità, Valentino scrive a Mastella: "caro Sindaco..." Il primo cittadino di Sant'Agata chiede convocazione conferenza dei Sindaci

Il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Carmine Valentino scrive a Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento e presidente della Conferenza Sindaci della Provincia di Benevento. Valentino chiede a Mastella di convocare la Conferenza dei Sindaci per esame problematiche servizi sanitari nel Sannio.

Caro Sindaco, Come ti è noto, il 12 settembre scorso si è tenuto presso il Comune di Sant’Agata dei Goti un incontro tra tutti i Sindaci dei comuni che costituiscono il bacino di utenza del P.O. “Sanl’Alfonso Maria dè Liguori" per discutere della problematica relativa alla prevista attivazione presso il P.O. di Sant'Agata de‘ Goti annesso all‘AO Rummo nella nuova AORN "San Pio” di Benevento di un Punto di Primo Intervento in luogo dell‘attuale Pronto Soccorso.

All'incontro hanno partecipato il Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese-S.Agata dè Goti, Monsignore Domenico Battaglia, ed una rappresentanza istituzionale della Regione Campania: l'onorevole Stefano Graziano, nella sua qualità di Presidente della Commissione Regionale V Sanità, e l‘onorevole Erasmo Mortaruolo, entrambi presenti anche alla riunione tecnica svoltasi a Napoli lunedì 10 settembre su convocazione del Presidente della Giunta regionale e Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro del SSR. On.le Vincenzo De Luca, unitamente al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R., Antonio Postiglione ed al Direttore Generale dell’AORN “San Pio“ Renato Pizzuti.

L’occasione - spiega ancora Valentino a Mastella - è stata propizia per discutere oltre che della problematica sopra evidenziata, anche, e più in generale, della complessiva situazione dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi sanitari nel Sannio.

Pur nella diversità di approccio al problema, tutti hanno comunque condiviso il contenuto della delibera adottata in data 12.09.2018 dalla Giunta Comunale da me presieduta e trasmessa, per le rispettive competenze, a tutti gli Enti ed Istimziuni interessati alla problematica.

In questa fase, quindi, ritengo quanto mai opportuno ed urgente la convocazione, da parte tua, della Conferenza dei Sindaci per discutere dello stato dei servizi sanitari nella nostra Provincia, complessivamente considerati, auspicando che in quella sede si possa addivenire ad una condivisione circa le iniziative che doverosamente abbiamo l’obbligo di assumere se vogliamo, come dobbiamo, adoperarci per garantire il diritto alla salute ed una adeguata assistenza sanitaria alle comunità che rappresentiamo".