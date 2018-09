Sgomberi immobili occupati. DemA lancia l'allarme L'invito al Comune: "Impedire senza avere valide alternative scoppio nuova emergenza abitativa"

“La circolare del Ministero dell'interno in relazione all'attuazione degli sgomberi degli immobili occupati per la tutela della proprietà privata, mette gli enti locali e i Comuni in particolare in una condizione di difficoltà estrema”.

Così in una nota DemA, il movimento politico Democrazia Autonomia interviene sulla circolare firmata dal ministra Salvini che punta a liberare gli immobili occupati 'abusivamente'. Pasquale Basile, rappresentante di DemA Benevento preannuncia i problemi che si verranno a creare per gli Enti anche nel Sannio per via della circolare del ministero dell'Interno.

“Da soli infatti si ritroveranno a gestire senza avere mezzi e strumenti la condizione di decine di famiglie in strada o in strutture private di accoglienza. La circolare che si avvale dei riferimenti giuridici del piano casa del precedente Governo Renzi e delle circolari dell'ex ministro Minniti segna peró una controtendenza in relazione alla tempistica degli sgomberi. Se prima si poteva provvedere agli sgomberi solo dopo aver trovato una soluzione alternativa oggi si dovrà prima procedere agli sfratti coatti e poi provare a trovare una soluzione, scaricando la patata bollente ai comuni, già in estrema difficoltà economica.

La vera emergenza in città e nel paese – rimarca Basile - è rappresentata dalla mancanza di case di edilizia residenziale pubblica e dall'inesistenza di fondi per la loro costruzione. La Costituzione limita del resto pur affermandolo il diritto alla proprietà privata nel nostro paese qualora contrasti con il pubblico interesse, non limita invece il diritto alla casa e alla dignità della persona.

Procedere agli sgomberi degli immobili senza prevedere un piano nazionale di costruzione di case popolari è un atto che cozza con I valori e I principi inclusivi della nostra Costituzione.

Alla luce infine dei 52 alloggi erp che sono in costruzione nella nostra città, ottenuti grazie alla determinazione dei movimenti per il diritto all'abitare e alle organizzazioni sindacali, risulta del tutto inutile e superfluo procedere agli sgomberi delle case popolari relativamente ai casi di estrema indigenza economica. Se si vuol realmente tutelare il diritto alla casa si proceda piuttosto a verificare e a colpire I privilegi di chi occupa, con tanto di assegnazione, le case popolari per motivi clientelari pur non avendone alcun requisito e alcun diritto e si proceda alla loro decadenza.

Dema Benevento – conclude - invita il Comune di Benevento ad impedire senza avere valide alternative lo scoppio di una nuova emergenza abitativa impegnandosi a tutelare il diritto alla casa e alla dignità della persona”.