Al via selezione per l'affidamento del campetto di via Bellini Al bando potranno partecipare associazioni sportive dilettantistiche e federazioni nazionali

Il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, rende noto che è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale di calcetto sito in via Vincenzo Bellini.

La durata della concessione è stabilita in dieci anni e possono partecipare al bando le associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva.

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 ottobre secondo le modalità dell’avviso presente all’Albo online del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport

