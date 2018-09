Sosta selvaggia, protestano residenti di via Dorso e Iovine "Incidenti e pericoli a causa delle auto parcheggiate in prossimità dell'incrocio"

Protestano i residenti di via Guido Dorso - angolo via Francesco Iovine -, al quartiere Pacevecchia a causa di una situazione di pericolo per gli automobilisti che si ripresenta quotidianamente a causa delle auto lasciate in sosta in spazi che invece dovrebbero restare liberi per non intralciare il traffico.

“Sabato scorso – spiega un residente – abbiamo anche segnalato un incidente. L'automobilista, non avendo visibilità a ridosso dell'incrocio a causa delle auto parcheggiate, si è scontrato con una persona in sella ad una vespa. Nulla di grave per fortuna, ma resta la rabbia – denuncia il residente – per il mancato intervento dei vigili urbani chiamati non per l'incidente che si è risolto in maniera bonaria, ma almeno per multare le auto in divieto di sosta”.

Nel mirino della protesta anche la segnaletica a ridosso delle intersezioni: “manca non solo verticale ma anche quella orizzontale poichè la strada non permette la sosta in entrambi i lati”. Per questo motivo i residenti di via Dorso, incrocio via Iovine, invitano “gli uffici interessati ad effettuare un sopralluogo e a ripristinare una situazione di sicurezza per evitare futuri incidenti”.