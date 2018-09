Buchi nel solaio della Moscati: Pasquariello precisa “Si tratta dei saggi effettuati dall’Università per la verifica dei solai”

In riferimento alla notizia apparsa stamani su alcuni organi di informazione relativamente alla presenza di un buco nel solaio della scuola Moscati, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello precisa che, nell’ambito di un sopralluogo già calendarizzato e concordato con la dirigente scolastica, si è recato stamani presso il suddetto plesso scolastico di via Grimoaldo Re, assieme all’ingegnere La Peccerella e al geometra Quaranta, ed ha constatato che i buchi a cui si faceva riferimento non sono altro che i saggi effettuati dall’Università degli Studi del Sannio per la verifica dei solai.

Di conseguenza l’assessore Pasquariello ha subito disposto il ripristino dell’intonaco, che avverrà a partire da domani, e l’effettuazione di un rapido monitoraggio degli altri istituti scolastici sottoposti a verifica da parte dell’Università in modo da procedere all’eventuale ripristino dell’intonaco anche nei suddetti istituti scolastici.

Redazione Bn