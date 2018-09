Antirazzismo, Ricci: "Rocca a disposizione per la mostra" "Il Comune di Trieste ha rifiutato? Bene, i ragazzi del Liceo Petrarca vengano qui"

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha messo a disposizione le Sale espositive della Rocca dei Rettori, sede dell’Ente, per la Mostra dal titolo “Razzismo in cattedra”, curata dagli Allievi del Liceo “Petrarca” di Trieste e rifiutata dalla Amministrazione Comunale.

“In occasione della ricorrenza degli ottanta anni dall’annuncio dell’adozione delle leggi razziali alla base delle persecuzioni degli Ebrei italiani”, ha dichiarato Ricci, “sento il dovere di manifestare la mia piena e convinta solidarietà ai ragazzi del Liceo “Petrarca” che hanno assunto, con la guida dei loro Docenti, e la collaborazione della locale Università e della Comunità ebraica, una iniziativa di altissimo profilo tesa a tenere viva la memoria su una terribile e vergognosa pagina della storia del Paese che non è possibile e non è giusto dimenticare.

La Rocca dei Rettori è un complesso monumentale prestigioso ed antico, mentre gli stessi cittadini di Benevento vissero per secoli in piena armonia fianco a fianco con gli Ebrei: dunque, si tratta di un fondale adatto per la mostra anti-razzista dei ragazzi triestini”.