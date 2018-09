"Tra sanità e rifiuti De Luca ci ha messo in ginocchio" La Uil Trasporti chiede un incontro urgente al sindaco Mastella: "Città abbandonata"

Il Segretario generale aggiunto della Uil Trasporti, Cosimo Pagliuca chiede un incontro urgente al sindaco Clemente Mastella e all'assessore alle Politiche ambientali Luigi De Nigris “per poter aprire una discussione sulla difficile e precaria situazione che si è venuta a creare nel settore dei rifiuti.

Benevento – scrive Pagliuca -, una città di nuovo abbandonata a se stessa...Tanti 'Ponzio Pilato',che se ne lavano le mani...Tanti politici che stanno solo a guardare come il Governatore Vincenzo De Luca che, tra sanità e rifiuti, ci ha messi in ginocchio..."

Secondo Pagliuca "ci stiamo avviando verso una nuova emergenza rifiuti, come accadde 18 anni fa. La città sta assumendo le sembianze di una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti in ogni dove, non attribuibile ai dipendenti dell'ASIA che fanno comunque quanto in loro potere per ripulire al meglio. E si sa, dove ci sono rifiuti ci sono i topi che fanno festa, e che topi! Grossi come gattini...", denuncia il sindacalista.

"Un disagio venutasi a creare con l'incendio che ha colpito e fermato lo Stir di Casalduni. Un impianto per lo smaltimento dei rifiuti costretto ad essere inattivo, perchè non ci si preoccupa di rimetterlo in funzione, ed intanto i giorni passano, i rifiuti aumentano, la città e provincia sono sporche e ci sono 54 lavoratori che non percepiscono più uno stipendio". il segretario generale Aggiunto si rivolge al primo cittadino: "Egregio Sindaco, questo sindacato è fermamente convinto che solo lei può attivarsi per trovare una soluzione, lei è tenace e se mi consente di dirlo anche testardo e quando si mette in testa di affrontare una problematica lo fa con ostinazione e caparbietà. Lei non può assistere inerme a questo degrado perchè non è nel suo stile, la sua devozione religiosa non le permette di lasciare 54 famiglie abbandonate a se stesse. Lei è un uomo dalle mille risorse e dalle decisioni difficili...In lei noi crediamo..."

Alla richiesta dell'incontro si associano anche la Cgil e la Cisl Irpinia Sannio.