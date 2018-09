Unifortunato. Domenica 23 settembre V edizione Benevento Bike Passeggiata Cicloturistica. Partenza prevista alle 10 in via Delcogliano

L’Università degli Studi Giustino Fortunato organizza, con il patrocinio del Comune di Benevento, la V edizione della Benevento Bike, passeggiata in bici non agonistica nella giornata di domenica 23 settembre 2018.

La manifestazione ha carattere esclusivamente turistico-escursionistico ed intende promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità alternativa che consenta, in un’ottica di sviluppo sostenibile, una diversa fruizione dell’ambiente urbano ed extraurbano, delle risorse storiche e del territorio attraverso l’utilizzo del mezzo a due ruote. Questa iniziativa consentirà di percorrere le vie urbane ammirando i monumenti e i paesaggi della città sannita. Il Programma della Passeggiata Cicloturistica della città di Benevento prevede il ritrovo in Viale Raffaele Delcogliano, n.12, a partire dalle ore 9.30. La partenza è prevista per le ore 10,00.