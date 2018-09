Tubo tranciato: senz'acqua Olivola, San Vitale e Roseto La possibile interruzione idrica interesserà anche contrada Mascambroni. Operai al lavoro

Gesesa comunica che a causa di un improvviso guasto sulla condotta idrica di distribuzione che si dirama dalla sorgente di Pietrafitta, l’erogazione del servizio idrico è sospeso alle contrade Olivola, Mascambroni, Roseto e San Vitale.

Il guasto sulla condotta, è stato causato da una una impresa che esegue lavori di metanizzazione in zona tranciando la tubazione in questione.

La chiusura durerà per il tempo strettamente necessario alla riparazione, che si stima possa concludersi in due ore.

GESESA comunicherà aggiornamenti in tempo reale.