Responsabilità sociale imprese: premiata studentessa Unisannio Antonella Cammarota riceverà una borsa di studio alla Camera dei Deputati

Antonella Cammarota, laureata triennale in Economia dei Servizi presso l’Università del Sannio, ad ottobre sarà premiata in Camera dei Deputati come studente meritevole. Il premio consiste in una borsa di studio per finanziare il master in "Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy" promosso dalla Fondazione Italia - Usa e il Centro Studi Comunicare l'Impresa.

Il risultato raggiunto è il riconoscimento dell’impegno profuso dalla dottoressa Cammarota nell’approfondimento dei temi della responsabilità sociale dell’impresa nell’elaborazione della tesi di laurea in “Principi di management” sotto la supervisione della professoressa Olimpia Meglio.

Nell’elaborato, Antonella Cammarota ha coniugato teoria e pratica aziendale grazie alla collaborazione con la Liverini SpA, che l’ha ospitata come stageur, per un tirocinio aziendale di tre mesi.

La laureata Unisannio è stata inoltre ammessa al programma "Aspen University Fellows" e a novembre parteciperà ad una tavola rotonda che si svolgerà a Roma, nella sede Aspenia. L’incontro è rivolto agli University Fellows, provenienti da diverse università italiane.