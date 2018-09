Quarant’anni dalla morte di Aldo Moro, convegno a Benevento Università del Sannio, politica, situazioni e scelte

Il 18 novembre 1977 il presidente della Democrazia Cristiana, cinque volte presidente del Consiglio, nel capoluogo sannita al Teatro Massimo parlò ai suoi in quello che viene considerato uno dei sui ultimi discorsi politici. L’anno successivo lo statista fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse.

A quarant’anni dalla morte, l’ateneo sannita organizza un evento e una mostra fotografica per ricordare un fatto accaduto una sera di novembre in una piccola città del Sud dove Moro pronunciò frasi destinate a fare la storia, parlando di “alleanze aperte” e un accordo programmatico con il Partito Comunista Italiano che “non deve essere sopravvalutato, come fa o faceva qualcuno indicandolo già come una alleanza politica vera e propria. Ma non deve nemmeno essere sottovalutato”.

Il programma prevede in apertura i saluti del rettore dell’Università del Sannio Filippo de Rossi, del rettore dell’Università di Bari Antonio Felice Uricchio e del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Interverranno: Gero Grassi, membro della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, su “Le novità relative al Caso Moro”; Luigi Razzano, presidente Demonline su “Il discorso di Aldo Moro a Benevento sulla stampa dell’epoca”; Marco Almagisti, docente di Scienza politica all’Università di Padova, che analizzerà il discorso. Modera Gerardo Canfora, docente di Informatica dell’ateneo sannita.

Durante il convegno ci sarà la lettura di brani selezionali dal discorso a cura dell’attore della Compagnia Teatrale Solot, Michelangelo Fetto.

Sarà infine presentata la mostra fotografica "Aldo Moro a Benevento" visitabile fino al 30 dicembre 2018 a Palazzo San Domenico.

Redazione Bn