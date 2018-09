"Ripartiamo dal grano", convegno di Confagricoltura Domani, 22 settembre, a Morcone

“Ripartiamo dal grano” è il titolo del convegno nazionale organizzato da Confagricoltura Benevento per domani - sabato 22 settembre - presso l'Area fiera di Morcone. L'appuntamento è per le 10 e vedrà la partecipazione dei vertici di Confagricoltura, esperti del settore e non solo. Al centro del dibattito anche la legalità dei comportamenti degli operatori agricoli.

Al convegno interverranno: il colonnello Alessandro Puel, comandante provinciale dell'Arma; Dario D'Auria (nella foto), presidente di Confagricoltura Benevento; Fabrizio Marzano, presidente regionale Confagricoltura; Titina Pigna, vicepresidente de La Guardiense vini che parlerà dei “Biodistretti ed economia circolare nel futuro del Sannio; Cosimo Rummo, imprenditore; Ettore Varricchio, docente dell'Università del Sannio che relazionerà su “Biodiversità, qualità e strategie di produzione”; Antonella Tartaglia Polcini, docente dell'Università del Sannio che parlerà di “Alimentazione, Cultura e Diritti”.

“Dalla Produzione alla filiera” sarà invece il tema toccato da Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia. Chiuderanno gli interventi Nicola Gatta, presidente nazionale Sezione Prodotti cerealicoli e Mario Cataldo, funzionario banca Bpp.