Bandiera imbrattata, la solidarietà della Federazione Pd L'episodio denunciato via Facebook da Rocco Corvaglia di Cerreto Sannita. Indagano carabinieri

"La Federazione Sannita del Partito Democratico esprime piena ed unanime solidarietà a Rocco Corvaglia, persona vicina alla nostra area politica, e all’intera Comunità democratica di Cerreto Sannita per il vile atto intimidatorio subito la scorsa notte”.Così la federazione provinciale del Partito democratico, con una nota a firma del segretario provinciale Carmine Valentino interviene su quello accaduto nella tarda serata di ieri a Cerreto dove, Rocco Corvaglia ha trovato una bandiera del Pd imbrattata con una svastica e scritte offensive.

“Ferma e netta condanna per un gesto ignobile e vigliacco – scrive il Pd sannita - che, purtroppo, si accomuna ad altri episodi similari accaduti negli ultimi tempi in tutto il paese. Le sedi e i rappresentanti del PD sono sempre più identificati come bersagli.

Il linguaggio pubblico si è incattivito oltremodo, gli argini del dibattito politico sono tracimati nell’aggressione irrazionale delle posizioni argomentate. Le pance sono state lisciate e sobillate. Il clima che ne è venuto fuori non lascia presagire nulla di buono.

Sollecitiamo l’intera Comunità politica a fare da argine rispetto a fenomeni di questo genere. Assumiamo, tutti, linguaggi e toni appropriati.

Per quanto ci riguarda, nel ribadire, con assoluta risolutezza, la nostra netta riprovazione di quanto accaduto a Cerreto, con altrettanta forza affermiamo che il Partito Democratico non si lasca in alcun modo intimidire. Da nessuno".

A denunciare l'accaduto è stato lo stesso Corvaglia sulla sua pagina Facebook.

“Appena rientrato dalla festa di compleanno di un carissimo amico ho trovato questo "regalino" davanti al portone di casa mia”, ha denunciato via social Corvaglia che poi ha spiegato: “Una bandiera del Partito Democratico imbrattata da una svastica ed una serie di scritte deliranti.

Non è la prima volta che la mia abitazione è oggetto di fatti strani. In tutta onestà quest'altra schifezza mi porterà a riflettere su un po' di cose”.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri di Cerreto.