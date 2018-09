Benevento Napoli via Valle Caudina: Acic incontra Eav Il comitato spinge per il passaggio della linea a Reti ferroviarie italiane

Una delegazione dell’associazione impegno civico (ACIC) incontrerà martedì, della prossima settimana, il Presidente dell’EAV, De Gregorio, per sollecitare il trasferimento della ferrovia Valle caudina a RFI.

“La condizione strutturale e di utilizzo della linea ferroviaria è molto grave – spiegano dal Comitato -. I disagi dei viaggiatori sono insopportabili e inconcepibili. Per questo tempo. I pendolari per raggiungere Napoli da Benevento impiegano due ore. Altrettante per il percorso inverso. Devono impegnare quattro ore della loro giornata per percorrere meno di 70 chilometri. È un fatto inaudito. Indigna – tuonano i referenti del Comitato che, come si ricorderà, una decina di giorni fa avevano incontrati i vertici di Reti ferroviarie italiane -. Come indigna l’assenza di qualsiasi collegamento Benevento-Napoli nei giorni festivi. La questione dei trasporti ferroviari e più precisamente del trasporto pubblico locale va accuratamente seguita e amministrata. Ogni sciatteria va contrastata. Duramente.

Naturalmente, non è compito che va demandato ad una associazione culturale. Ci sono le amministrazioni locali, i partiti, i sindacati, deputati a tanto. Sono questi i soggetti che devono farsi sentire con proposte intelligenti, sostenibili. Curate in modo sistematico. La buona organizzazione della società non è data. Si conquista. Questo desiderio, forse, è scomparso nella società di oggi".