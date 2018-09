Basile: "Decreto Salvini toglie lavoro a dipendenti ex Cas" "Incontro di stamattina solo teatrino"

Dopo l'incontro in mattinata tra Usb e Pasquale Maglione, deputato dei Cinque Stelle, a proposito delle prospettive lavorative dei 120 operatori dei cas, Pasquale Basile è intervenuto scagliandosi contro il decreto appena licenziato dal Governo.

"Oggi, dopo un simpatico teatrino del deputato maglione che mi accusava di fare sindacalismo politico, entrando nelle questioni tecniche relative alla vertenza lo stesso ha condiviso in pieno il mio intervento relativo ad una possibile prospettiva occupazionale dei 120 lavoratori dei cas da poter impiegare negli sprar, dichiarando di essere a favore del modello di accoglienza degli stessi, come modello virtuoso ed inclusivo. Poche ore dopo il governo ha emesso un decreto approvato all'unanimità nella persona del ministro salvini che ridimensiona totalmente e militarizza il sistema degli sprar, che inasprisce la repressione per immigrati e senza casa che occupano le case. Con questo decreto scompare in poche parole ogni possibilità di prospettiva lavorativa per chi ha maturato esperienza in questo settore. Un decreto che colpisce e riduce ancora di più I diritti dei poveri, dei lavoratori di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi colore. Seguiranno atti di coerenza da parte dei deputati cinque stelle?"