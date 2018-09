Sabato e domenica "Festa dei Nonni e dei Nipoti" Il programma della due giorni organizzata da Pro Loco Samnium e associazioni con Unicef

La Pro Loco Samnium di Benevento, in linea con il protocollo d’intesa Nazionale con Unicef per promuovere una cultura del territorio a partire dall’attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per contribuire alla promozione e attuazione dei diritti in una prospettiva globale – locale, nazionale e internazionale, promuovendo la partecipazione dei giovani e valorizzando altresì il ruolo della memoria e delle tradizioni come patrimonio culturale immateriale dei territori da tramandare e sviluppare secondo le direttrici dello sviluppo sostenibile, è partner dell’edizione 2018 della "Festa dei Nonni e dei Nipoti", organizzata dall'Unicef di Benevento, in collaborazione con il Comitato di Quartiere “Cappuccini, Atlantici, Mellusi”, l'associazione Unuci, l’associazione Vigili del Fuoco, La Misericordia, i centri sociali anziani “Diogene, Diomede, S.Bartolomeo” e l'associazione “Vespa Club Benevento”- Club “Fiat 500”.

“La firma dell’intesa incardina la collaborazione Unicef - Pro Loco nell’ambito di un accordo quadro, dando ulteriore spinta al contributo concreto che le ProLoco forniscono sul tema dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della solidarietà”, spiega il presidente della Proloco Samnium di Benevento, Giuseppe Petito.

Un week end di festa, con laboratori e attività di sensibilizzazione in 500 piazze italiane mosse dallo spirito della solidarietà. Appuntamento il 29 e 30 Settembre prossimi, nell'auditorium della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Benevento.

Non mancheranno i giochi di una volta, attività ludiche, racconti, video, sport ed altre attività che possano sottolineare il legame speciale tra nonni e nipoti. Durante l’intera giornata presso “l’Unicef Point” nonni e nipoti potranno acquistare i gadget appositamente realizzati a sostegno della Campagna “Ogni Bambino è Vita” e potranno ritirare gli attestati di ringraziamento ai nonni. Inoltre, sul piazzale antistante l’auditorium saranno esposte le “ 500” e le “ Vespe” d’epoca concesse da Fiat Club 500 e da Vespa Club Benevento.

Ecco il programma completo della due giorni:

SABATO 29 SETTEMBRE

ORE 9.00-9.30

Accoglienza nonni e nipoti con la Senatrice Sandra Lonardo ed il sindaco Clemente Mastella

•Presentazione dell’evento e della Campagna “Ogni Bambino è Vita”, a cura del Presidente Provinciale Unicef

•Messaggi delle Autorità

ORE 9.30-13.00

I giochi di un tempo…” e i “mestieri….dimenticati” a cura dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei componenti UNUCI

“Nonno, raccontami una storia” a cura dei Volontari Unicef e Misericordia.

ORE 17.00 : Merenda con i nonni a cura dei Volontari Unicef e dei Volontari della Misericordia

ORE 17.30 : Karaoke/Corrida “Nonni e Nipoti … Canzoni a confronto” a cura della Proloco Samnium

ORE 18.00: Proiezione video cartone animato “L’isola degli smemorati”

ORE 19.00: “Nonni in ….pista” musica e animazione

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 10.30: messa con i nonni

Messaggi augurali dai nipoti ai nonni

Riconoscimento al nonno più anziano della città, consegnato da Clemente Mastella, Sindaco dell’Infanzia