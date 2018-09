Incendio nella scuola, Io X Benevento chiede indagini Schipani: "Accertare eventuali responsabilità"

L'associazione Io X Benevento interviene dopo l'incendio divampato questa mattina all'interno della scuola Bosco Lucarelli al Rione Libertà. Un incendio registrato in un'aula di musica all'ultimo piano dell'edificio che per fortuna non ha provocato feriti o danni ingenti. Ora l'associazione guidata Giuseppe Schipani, dopo essere stata allertata dai genitori preoccupati, chiede “alla Procura Sannita di avviare tutte le procedure utili per accertare le eventuali responsabilità.

E' necessario, con urgenza, verificare l'attendibilità di tutte le certificazioni documentate dai tecnici incaricati dalla scuola e dal comune relative a tutti i plessi di questo istituto Comprensivo, magari attraverso una scrupolosa perizia di parte. I genitori – scrive ancora Schipani -, dopo l'incendio di questa mattina che ha rischiato di provocare una strage, sono traumatizzati e privati anche della serenità di far stare i propri bambini in una scuola pubblica.

Strutture pubbliche che dovrebbero garantire certezza assoluta delle norme di sicurezza ed invece? Qualche anno fa abbiamo documentato con foto lo stato in cui versano quegli ambienti. Vorremmo conoscere la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita in questi anni. Siamo arrivati all'inverosimile, i bambini che vanno a scuola per studiare rischiano la vita! Si faccia piena luce sulla vicenda e ognuno di assuma le proprie responsabilità”.