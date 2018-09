Asl, salute nelle scuole. Avviata la formazione per i docenti Dopo la presentazione dei programmi educativi avvenuta a maggio scorso ora la fase operativa

La Asl di Benevento dipartimento di prevenzione ha avviato i corsi destinati ai docenti al fine di rendere operativi i progetti educativi/formativi tesi a promuovere la cultura della salute nelle scuole.

Ventinove gli istituti che, dopo la presentazione del catalogo avvenuta a maggio scorso, hanno richiesto di aderire ai programmi offerti.

“Unplugged” per la prevenzione di fumo, alcol e sostanze d’abuso; “Quadrifoglio” per la promozione della corretta alimentazione e la prevenzione delle difficoltà di apprendimento nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, sono stati tra quelli più gettonati.



“L’elemento innovativo nella formazione – ha spiegato Mary Antoinette Menechella, referente dell’educazione alla salute dell’Asl, Uoc servizio epidemiologia e prevenzione - è di coinvolgere direttamente l’insegnante che lavora quotidianamente con gli alunni in classe per consentirgli, attraverso la formazione, di poter porre quesiti, osservazioni e sentirsi parte integrante di una rete allargata di docenti. Ai corsi, condotti dai vari referenti aziendali, poi faranno seguito incontri di supervisione dei lavori”.

“A breve – ha concluso Menechella - sarà stipulato un protocollo d’intesa con l’ufficio scolastico provinciale con cui condivideremo il prossimo catalogo delle offerte formative; inoltre creeremo gruppi interistituzionali, composti dagli operatori della salute e della scuola, per rendere gli interventi da promuovere nelle scuole il più aderenti possibile ai bisogni di salute”.



Ecco il calendario degli incontri formativi che si terranno presso il dipartimento di prevenzione in via Mascellaro a Benevento:

“Unplugged”, prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e sostanze d’abuso; referente aziendale Angelina Fusco, corso di formazione 25 e 26 settembre.

“Quadrifoglio”, progetto per la promozione della corretta alimentazione e dell’attività fisica; referente aziendale Ersilia Palombi, corsi di formazione 2 e 5 ottobre.

“La prevenzione degli incidenti stradali”; referente aziendale Angelo Campone, corso di formazione 12 e 24 ottobre.

“La prevenzione delle difficoltà di apprendimento nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia”; referente aziendale Domenico Dragone, corso di formazione 16, 17 e 19 ottobre.

“Un amico a 4 zampe!” percorso didattico e formativo per conoscere bene il linguaggio del cane; referente aziendale Rossella Tucci, corso di formazione 25 e 29 ottobre.

Ad ogni corso di formazione verrà consegnato il materiale utile per condurre il lavoro, come i quaderni per gli alunni e le guide per i docenti.

