Contrattazione decentrata presso la Provincia di Benevento Fase avviata

Sotto la presidenza del Segretario Generale Franco Nardone, la delegazione trattante si è riunita alla Rocca dei Rettori con la partecipazione dei rappresentanti delle Segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil e con la Rsu della Provincia.

La delegazione ha discusso sul contratto decentrato per l’anno 2018 che si è avviato mentre è in corso la Sessione di Bilancio. I lavori sono stati aggiornati a i primi giorni del mese prossimo con l’intesa di concludere al più presto il lavoro.

Nel corso della riunione i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil presenti in sala hanno voluto esprimere la propria la solidarietà al Segretario Generale Nardone per la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto, esprimendo la convinzione che riuscirà a dimostrare la estraneità alle accuse contestategli.

Redazione Bn