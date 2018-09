Mostra sui bombardamenti del 1943 su Benevento Convenzione tra Provincia di Benevento e Archeoclub d’Italia

Il presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ed il presidente Emerito della Sezione di Archeoclub d’Italia, Michele Benvenuto hanno sottoscritto stamani una convenzione per una Mostra documentaria dei bombardamenti aerei sulla Città avvenuti tra l’agosto e l’ottobre del 1943 da tenersi presso i locali annessi al Complesso del Museo del Sannio.

La Mostra si basa sul materiale recuperato nel corso degli anni dal prof. Michele Benvenuto, con la collaborazione di Soggetti pubblici e privati, civili e militari, e che ha costituito l’ossatura stessa della Manifestazione “DELETA (URBS) BENEVENTUM”, giunta alla 7a Edizione.

La Mostra, ceduta alla Provincia di Benevento a titolo gratuito, compatibilmente con le esigenze logistiche, si arricchirà di altro materiale documentale eventualmente dovesse pervenire da Soggetti pubblici e privati.

Le parti si sono impegnate a garantire la fruibilità al pubblico della Mostra negli orari di apertura e chiusura del Museo in modo da tenere viva la memoria di quella terribile vicenda della storia cittadina.

Il presidente Ricci, nel sottolineare i valori etici e civili sottesi alla Mostra, ha ringraziato il prof. Benvenuto per la donazione. “Questa Mostra nell’ambito del Museo del Sannio”, ha dichiarato Ricci, “è un ulteriore strumento di valorizzazione del pur eminente patrimonio culturale, artistico, archeologico e storico di questa Istituzione che è vanto del nostro territorio. Questo nuovo percorso affronta un tema che le giovani generazioni debbono approfondire e conoscere al meglio, sia per i lutti, le sofferenze, le distruzioni patite dalla Città capoluogo, sia perché purtroppo il tema della guerra è sempre di attualità in molti angoli del mondo. Credo che soprattutto le Scuole di ogni ordine e grado debbano visitare la Mostra”.