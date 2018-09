Domani a Benevento "Ad Maiora" con Valerio Scanu Il cantante e studente Unifortunato all'Auditorium San Vittorino alle 19

E’ tutto pronto per inaugurare il ciclo dei grandi eventi organizzato dall’Università Giustino Fortunato di Benevento. Il primo appuntamento è con “Ad Maiora”, venerdì 28 settembre alle ore 19.00, nello splendido e suggestivo scenario dell’Auditorium San Vittorino nella Notte Europea dei Ricercatori in Italia, voluta dalla Commissione Europea per valorizzare e promuovere il merito e la ricerca. Guest star il cantante Valerio Scanu, neo-studente dell’Università Giustino Fortunato, che sul palco del San Vittorino racconterà la sua personale esperienza e le motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere la carriera universitaria nell’Ateneo sannita; a lui spetterà anche il compito di consegnare i “Fortunato awards” ai laureati che si sono affermati e distinti nel mondo delle professioni.

Nel corso della serata “Ad Maiora” l’UniFortunato presenterà in anteprima i risultati ed i progetti di ricerca in corso e l’offerta formativa, che quest’anno si arricchisce dei nuovi corsi di laurea in Psicologia e Scienze dell’educazione. L’evento, moderato da Alfredo Salzano, giornalista e responsabile ufficio stampa UniFortunato, sarà introdotto dal Magnifico Rettore prof. Angelo Scala, a cui seguiranno gli interventi della prof.ssa Ida D’Ambrosio, Delegata alla Ricerca, del prof. Paolo Palumbo, Delegato all’Orientamento e alla Terza Missione e del Prof. Luciano Galliani, Presidente del corso di laurea in Scienze dell'educazione. La manifestazione si svolgerà in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento e con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento.