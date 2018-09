Approvata la ratifica di due variazioni di bilancio Via libera anche alla sdemanializzazione di un’area comunale in favore dell’Enel a Benevento

Il Consiglio comunale, nella seduta tenutasi questa mattina a Palazzo Mosti, ha proceduto alla ratifica della delibera di Giunta comunale n. 175 del 30/07/2018 (“POC 2014/2020 – Approvazione del progetto esecutivo della rassegna Benevento Città Spettacolo con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018) e della delibera di Giunta comunale n. 176 del 30/07/2018 (“POC 2014/2020 – Approvazione del progetto esecutivo della XXXIX edizione della rassegna Benevento Città Spettacolo con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018) con 20 voti favorevoli e 7 contrari.

Il Consiglio ha anche dato il via libera, con 28 voti favorevoli e nessuno contrario, alla sdemanializzazione e successiva alienazione di un’area comunale sita in via Albert Einstein in favore dell’Enel Distribuzione.

Redazione Bn