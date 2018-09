Conviviale di inizio autunno del Panathlon Club di Benevento A Pietrelcina

Il Panathlon Club di Benevento ha tenuto la tradizionale conviviale di inizio autunno a Pietrelcina. Relatore della serata è stata Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento, che ha intrattenuto soci e ospiti sul tema "Impresa, sport e territorio", polarizzando l'attenzione dell'uditorio, anche per le spiccate doti oratorie.

In precedenza, c’erano stati i saluti del vicepresidente vicario del Club, Danila Vitale e del past - president, Michele Manzo. Presenti alla conviviale il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Benevento, il capitano Vincenzo Falce in rappresentanza del comandante provinciale, colonnello Alessandro Puel, il senatore Pasquale Viespoli, mentre il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta ha inviato una mail di saluto al direttivo e ai soci del Club non potendo presenziare per impegni assunti anzitempo.