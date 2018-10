Cmr: sit in di protesta contro i licenziamenti L'annuncio dei sindacati: "Situazione gravissima sottovalutata"

Continua la protesta dei lavoratori del Centro Medico Erre di Sant'Agata de'Goti, riesplosa nelle ultime settimane dopo che sembrava si fosse trovata la quadra. Così non è stato, e nei prossimi giorni ci sarà una ulteriore manifestazione di protesta, annunciata dai sindacati. Pompeto Taddeo Per Fp Cgil, Mario Ciarlo per Fials e Giovanni De Luca per Uil Fpl hanno infatti annunciato un sit in sotto la Prefettura: “Si comunica che a seguito di diverse richieste d’incontro inviate al Sig. Prefetto per dirimere l’annosa questione dei 167 lavoratori del CMR DI Sant’Agata dei Goti, onde evitare numerosi licenziamenti previsti dal concordato in continuità , visto la gravità della situazione; si è deciso di promuovere un sit-in davanti alla Prefettura di Benevento, per Venerdì 05/10/2018 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 . Tanto si è deciso in virtù del fatto che tutte le richieste inviate da queste OO.SS. al Sig. Prefetto, sono rimaste inascoltate.

A parere delle Scriventi è stata sottovalutata la gravissima situazione che si è venuta a creare a seguito delle proposte emerse nel piano concordatario in continuità. Le decisioni prese nello stesso concordato, se approvate, potrebbero essere causa di numerosi licenziamenti e sacrifici a carico dei lavoratori”.