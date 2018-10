Le linee per il nuovo anno pastorale 2018/2019 nel Sannio Assemblea diocesana a Cerreto Sannita

Domani martedì 2 ottobre, presso la Chiesa Cattedrale di Cerreto Sannita, avrà luogo l’Assemblea Diocesana d’apertura del nuovo anno pastorale 2018/2019, durante la quale verrà presentato il programma messo a punto dagli Uffici di Curia che compongono i 3 Tavoli della Condivisione (“Comunità Orante”, “Comunità in Piedi” e “Comunità in Cammino). S’inizierà alle ore 17:30 con il rito di ammissione agli ordini sacri del seminarista Pino Salomone, presieduto dal vescovo della Diocesi Battaglia.

A seguire il momento assembleare al quale sono invitati a partecipare tutti i sacerdoti, i religiosi, i Consigli parrocchiali, i Consigli per gli Affari Economici, i catechisti, i gruppi Caritas, gli operatori pastorali, gli insegnanti di religione e quanti vorranno impegnarsi per il nuovo anno pastorale.

Quella di domani sarà l’ultima tappa di un percorso iniziato lo scorso mese di luglio con un’Assemblea di riflessione, ascolto e condivisione convocata specificamente per tutti i sacerdoti, per i direttori degli Uffici di Curia e per tutti i laici impegnati nelle diverse Equipe. Da quel lavoro, i passi successivi che hanno portato i 3 Tavoli ad incontrarsi più volte per tracciare tutti insieme le linee pastorali e per calendarizzare gli appuntamenti del nuovo anno.

Redazione Bn