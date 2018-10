Tumori, il sannita Iavarone: Terapie personalizzate funzionano Mercoledì 10 ottobre la Lectio magistralis dello scienziato sannita

Si terrà a Benevento, Mercoledì 10 Ottobre2018, presso il Complesso San Vittorino in Piazza Tenente Pellegrini, la lectio Magistralis del prof. Antonio Iavarone, scienziato sannita che vive e lavora da anni a NewYork presso la Columbia University.

Alle 15.30 l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti; alle 16.00 l’inizio dei lavori coordinato dal giornalista de Il Mattino Marco Esposito, ai quali parteciperanno tra gli altri Carmine Nardone e Carlo Landolfi. Alle 16.30 la Lectio Magistralis.

«I risultati clinici sono finora molto incoraggianti: i pazienti trattati con le terapie che abbiamo previsto sulla base delle alterazioni molecolari presenti nei loro tumori sono tutti vivi e hanno mostrato risposte cliniche che non sarebbe stato possibile ottenere in alcun altro modo», ha affermato lo scienziato nato a Benevento 55 anni fa. Il tessuto di origine del tumore (polmone, colon, cervello, ...) assume una importanza sempre minore rispetto alle specifiche alterazioni genetiche presenti in un determinato paziente, indipendentemente da che tipo di tumore egli abbia. Questo implica che un paziente puo` ricevere un determinato farmaco diretto contro la specifica lesione genetica presente nel tumore, anche se quel particolare farmaco non e` mai stato usato per quel determinato tipo di tumore, espressione del concetto di terapia personalizzata (“personalized therapy”). «Le nostre recenti scoperte – ha aggiunto Iavarone -, che ci hanno portato a decifrare l’intera mappa genetica dei tumori maligni del cervello, hanno aperto la porta a nuove terapie personalizzate che vanno a colpire le lesioni molecolari che “drogano” il tumore in modo diverso da paziente a paziente (da qui la definizione di terapia personalizzata)».