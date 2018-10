936 tra sindaci e consiglieri eleggeranno nuovo presidente Il numero uno della Rocca sarà eletto il prossimo 31 ottobre

Sono 936 i Sindaci e Consiglieri Comunali che hanno diritto a votare il nuovo Presidente della Provincia di Benevento il prossimo 31 ottobre.

Lo ha stabilito oggi, come previsto dal cronoprogramma e secondo le norme stabilite dalla legge n. 56/2014 e dalle Circolari esplicative ministeriali, l’Ufficio Elettorale della Provincia, presieduto dalla dott.ssa Libera Del Grosso. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, era stato richiesto ai Segretari comunali di presentare alla Provincia le attestazioni circa la composizione del Corpo Elettorale costituito dagli Amministratori comunali in carica alla data del 26 settembre 2018, ovvero al 35° giorno antecedente la data di votazione del Presidente.

Il provvedimento odierno potrebbe tuttavia essere successivamente variato (come è già accaduto in passato) dallo stesso Ufficio Elettorale.

Infatti, la composizione della platea degli Amministratori, mi soli che possono esercitare l’elettorato attivo, può subire modifiche in qualunque momento fino al giorno antecedente le elezioni stesse, e cioè fino al 30 ottobre 2018, qualora dovessero instaurarsi le cause di modifica dello “status” di Sindaco o di Consigliere Comunale.

La determinazione odierna degli aventi diritto al voto, cioè appunto 936, non era comunque una mera notazione di natura statistica rispetto alle Elezioni del gennaio 2017 e a quelle dell’ottobre 2014 quando gli aventi diritto al voto erano stati individuati in un primo momento, rispettivamente, in 845 e 865 unità.

La determinazione del Corpo Elettorale al 26 settembre 2018, infatti, è necessaria per stabilire il numero minimo di sottoscrittori delle Candidature per l’elezione del Presidente della Provincia di Benevento: l’Ufficio Elettorale lo ha fissato in 141, pari al 15% di 936, cioè appunto del numero complessivo degli aventi diritto al voto.

E’ stata inoltre determinata dall’Ufficio Elettorale la suddivisione degli Amministratori in carica secondo la fascia demografica del Comune, rilevata dall’ultimo Censimento Istat, che comporta un diverso valore del singolo voto all’interno dell’urna. Gli Elettori, infatti, sono:

Il prossimo appuntamento per giungere all’elezione del Presidente è fissato al 21° e al 20° giorno antecedente il voto: infatti, mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 8.00 alle 20.00 e giovedì 11 ottobre 2018 dalle 8.00 alle 12.00 potranno essere presentate le Candidature alla carica di Presidente, ciascuna delle quali dovrà essere corredata dalla sottoscrizione da parte almeno di 141 tra Sindaci e Consiglieri comunali aventi diritto al voto.

Tutta la documentazione per le Elezioni è scaricabile dal portale della Provincia di Benevento cliccando sulla “home page” la Sezione “Elezioni provinciali”.