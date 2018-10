Io X Benevento per la promozione della cultura del dono Manifestazione giovedì nella sede dell'associazione

L'Associazione IO x Benevento, rende noto che nell'ambito dell'iniziativa promossa in tutta Italia dall'Istituto Nazionale della Donazione, ha organizzato un evento #DonoDay per promuovere la cultura del dono, per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 19.15, presso la propria sede ex edificio scolastico S. Modesto Uno - Piazza S. Modesto.

Alla manifestazione interverranno: Giuseppe Schipani, Presidente dell'Associazione Io X Benevento, Francesco Tuzio, Vice Presidente del sodalizio, Marianna Passariello, sociologa dell'Associazione IO X Benevento, Nadia De Cristofaro, docente e membro dell'Associazione IO x Benevento con delega alla cultura, Don Michele Villani, Parroco della SS. Addolorata e Don Nicola De Blasio, Parroco di S. Modesto e Direttore della Caritas di Benevento.