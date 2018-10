Sei studenti vietnamiti e due malgasci all'Unisannio Double degree. Studenti stranieri accolti dal Rettore

Sei studenti dall’Università di Hanoi in Vietnam e due dall’Università Antsiranana del Madagascar sono stati accolti stamani dal rettore dell’Università del Sannio Filippo de Rossi.

Gli otto ragazzi, accompagnati dal professore Biagio Simonetti, delegato all’internazionalizzazione di ateneo e dal professore Arturo Capasso presidente del corso di laurea magistrale in economia e management, sono arrivati da poco a Benevento per frequentare i corsi universitari e conseguire una doppia laurea grazie agli accordi tra Unisannio e i loro atenei di origine.

In particolare quattro studenti vietnamiti frequenteranno l’ultimo anno del corso di laurea in economia aziendale, di cui è presidente il prof. Riccardo Reafonzo. Gli altri due ragazzi seguiranno il terzo anno del corso di laurea in economia bancaria e finanziaria, sotto la presidenza del prof. Francesco Vespasiano. Le due studentesse malgasce, invece, frequenteranno il secondo anno della laurea magistrale in economia e management.

L’ateneo rafforza così la sua vocazione internazionale. “Si tratta – ha ribadito il prof. de Rossi – di un arricchimento culturale importante sia per gli studenti che accogliamo che per la nostra comunità accademica. Unisannio da anni ha attivato il double degree con alcune università europee ed extraeuropee, permettendo agli studenti di conseguire un doppio titolo, in modo da rendere la laurea spendibile sia in Italia che all’estero”.

L’Università del Sannio, grazie all’accordo con l’ateneo di Hanoi, ha già laureato dodici studenti vietnamiti.

I corsi interessati dal double degree sono in parte anche in inglese, così come il tutoraggio offerto dai professori agli studenti stranieri. Indispensabile, però, il corso di lingua italiana attivato presso il CLAUS, il centro linguistico di ateneo, per una maggiore integrazione nelle aule universitarie e in città.